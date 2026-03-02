МИД России призвал к прекращению атак на гражданские объекты в Иране

Атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России. В ведомстве призвали исключить все подобные удары.

Любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы и должны быть полностью исключены, — сказано в публикации.

По мнению российских дипломатов, США и Израиль стремятся к смене режима в Иране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны. Кроме того, Вашингтон и Тель-Авив пытаются сорвать процесс нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями.

Особое возмущение в МИД вызвал удар по школе для девочек в иранском городе Минабе, где погибли десятки детей. В ведомстве подчеркнули, что такие атаки абсолютно недопустимы.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.