Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера

Супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на которой он женился в 1964 году, скончалась, передает иранский телеканал Al Alam. По его данным, она умерла от полученных при ударе ранений. В материале сказано, что со вчерашнего дня жена Хаменеи находилась в коме.

Верховный лидер Ирана также погиб в результате масштабной военной операции, которую Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля. Иран уже нанес ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство верховного лидера было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. Сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.