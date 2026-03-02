Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье

Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье Адвокат Карабанов: смерть мальчика в снегу классифицируют как несчастный случай

Погибший в Подольске 11-летний мальчик находился не на детской площадке, а на нейтральной придомовой территории, сообщил NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его словам, вполне можно понять водителя трактора — ему сложно предположить, что в сугробе может находиться человек.

Если ребенок играл не на специально отведенной для этого площадке, водитель не мог предположить, что он находится в сугробе. В таком случае трагедию классифицируют как несчастный случай. Работы со спецтехникой в жилых зонах проводить можно, — сообщил Карабанов.

Существуют общие правила уборки: водитель спецтехники не должен заглядывать по каждый сугроб, выявляя, есть ли там дети, добавил эксперт. Он вычищает территорию согласно плану на день.

Если нет явных признаков, что в зоне уборки может кто-то находиться, он не несет за это ответственности, продолжил Карабанов. Он отметил, что по данному факту следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пропавшего в подмосковном Подольске школьника нашли мертвым. Ребенок пропал 27 февраля, в вечернее время. После он школы пошел с друзьями кататься на ледянке. Однако вечером он домой не пришел. Школьника завалила уборочная машина, когда он находился в вырытом туннеле. За дело взялась региональная прокуратура.