Названа наиболее вероятная причина пропажи семьи Усольцевых

Вероятнее всего, семья Усольцевых пропала в Красноярском крае из-за несчастного случая, считает руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, условия в районе поисков крайне непростые, а погода может внезапно измениться, что создает серьезные риски, передает РИА Новости.

Горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал. И прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно. Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай, — прокомментировала специалист.

28 сентября семья Усольцевых исчезла в окрестностях поселка Кутурчин. В тот день они отправились в туристический поход к горе Буратинка, но после этого перестали выходить на связь. В последний раз их видели, когда они начинали свой путь в направлении Кутурчинского Белогорья.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев заявил, что выжить в тайге на подножном корме в течение четырех месяцев без укрытия или помощи извне невозможно. По его словам, за месяц человек может пройти сотни километров и вполне мог бы выйти к людям, не тратя столько времени. Он отметил, что семья Усольцевых вряд ли выжила бы в таких условиях.