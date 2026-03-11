Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными

В Звенигороде пятые сутки идут поиски пропавших детей. Спасатели и волонтеры обследуют окрестности и дно Москвы-реки. К операции привлекли водолазов и квадрокоптеры. Тело одного из подростков было найдено во второй половине дня 11 марта. Что могло случиться с детьми — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах пропали трое подростков в Подмосковье

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что 7 марта на горячую линию поступила заявка от встревоженных родителей о том, что их дети — два 12-летних мальчика и девочка 13 лет — не вернулись домой. Их телефоны были выключены. Последний раз ребят видели в районе улицы Игнатьевской в районе Москвы-реки.

Житель Звенигорода рассказал волонтерам, что заметил, как дети гуляли по льду. По его словам, затем раздались крики, но он уже был далеко от того места.

Мальчиков и девочку стали искать на берегу реки. По словам очевидцев, один из рыбаков якобы слышал крики, когда дети тонули. На допросе в полиции мужчина заявил, что не стал сообщать об этом, так как подумал, что это сделает другой свидетель.

Следователи обнаружили на берегу реки головной убор, предположительно, принадлежащий одному из подростков, сообщили в пресс-службе СКР по Московской области. По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Звенигорода Ольга в беседе с NEWS.ru назвала участок Москвы-реки, где исчезли подростки, страшным местом. По ее словам, там сильное течение, лед не сформирован и высок риск упасть в воду. Женщина отметила, что в этом месте раньше уже тонули дети. Ольга добавила, что рельеф неоднороден и обманчив. Летом может показаться, что в реке совсем неглубоко, но когда снег тает, уровень воды выше обычного. При этом тонкая кромка льда не выдерживает вес человека.

Как идут поиски пропавших в Звенигороде детей

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что спасатели уделяют особое внимание акватории реки. Специалисты детально обследуют дно и пространство подо льдом с помощью специализированного гидролокационного оборудования и эхолотов.

«Оперативный штаб расширил зону поисков, проведена гидроакустика водного рельефа вверх по течению. Приняты меры по увеличению группировки водолазных групп, к поиску привлечены водолазы аэромобильного спасательного отряда Центроспас», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 марта спасатели изучили свыше 19 400 метров акватории. Отмечается, что оперштаб задействует все доступные силы и средства.

В свою очередь в «ЛизаАлерт» добавили, что поиски ведутся на земле, в воде и с воздуха. Специалисты обследовали территорию площадью свыше 600 км и практически подошли к МКАД. В первый день к поискам подключали кинологические расчеты.

«Поисковые мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с МЧС России, полицией и Следственным комитетом — все поступающие свидетельства тщательно проверяются», — подчеркнули в отряде.

Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Как обнаружили тело одного из пропавших детей в Звенигороде

Тело одного из пропавших детей нашли спасатели, сообщили NEWS.ru в МЧС. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед. Речь идет о 12-летнем мальчике. Поиски остальных детей продолжаются.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина отметил в беседе с NEWS.ru, что обнаружение тела ребенка не облегчает поиск остальных детей.

«Скорее всего, его унесло течением. Кто-то зацепился за корягу, кого-то могло унести в омут. Других может унести еще дальше. Вряд ли дети испугались и прячутся от родителей», — сказал эксперт.

По словам Ластовины, не стоит выходить на тонкий лед, однако зачастую детям трудно это объяснить.

«Не стоит ходить по льду. Даже в феврале бывают промоины, тонкий лед, сбросы со всяких предприятий. В таких местах лед гораздо более тонкий. Это трагедия, но детям не объяснить, что произошло, на примере чужих ошибок. Москва-река очень опасна. Большой город, канализация смывается, ливневки, предприятия. В Москве-реке сильное течение. Поговорите со своими детьми, особенно весной, когда лед тонкий», — сказал специалист.

