11 марта 2026 в 19:36

Бугаев рассказал о внедрении игрушек в дошкольную систему образования

Бугаев: российские игрушки включат в обязательный перечень для дошкольников

Александр Бугаев Александр Бугаев Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Российские игрушки включат в обязательный перечень для дошкольных образовательных учреждений, заявил первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев. По его словам, это важный шаг в работе по организации хорошего обучения детей этого возраста, передает корреспондент NEWS.ru.

В ближайшее время планируется создание процедуры для проведения психолого-педагогической оценки игрушек. Положительные выводы специалистов обеспечат безопасность игрушек для детей при их использовании в детских садах. Этот процесс, по словам замминистра, потребует времени, но работа в этом направлении уже начата.

В рамках нашей работы мы в ближайшее время разработаем утверждение порядка проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек, которая, безусловно, гарантирует безопасность нашим детям при пользовании ими. Далее мы сформируем обязательный перечень средств обучения и воспитания. Следующий этап — это комплектация и оснащение всех дошкольных образовательных учреждений, — сказал Бугаев.

Ранее психолог Александра Михеичева предупредила, что некоторые игрушки могут подавлять детскую инициативу и снижать стремление к самостоятельным открытиям. Игрушки-награды и интерактивные модели, которые самостоятельно развлекают ребенка, могут отвлекать от процесса игры и приучать делать что-то ради оценки.

