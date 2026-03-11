Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ В Киргизии заявили о важности русского языка для дипломатии и укрепления связей

Русский язык будет играть ключевую роль в развитии образовательной дипломатии между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, заявила министр просвещения республики Догдуркул Кендирбаева. Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ), она подчеркнула значимость языкового взаимодействия для укрепления связей между странами, сообщает ТАСС.

Именно изучение русского языка очень помогает межстрановому общению, коммуникации. Он будет основой развития образовательной дипломатии среди наших стран, — сказала она.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что русский язык является общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владением им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки. Президент подчеркнул, что сотрудничество в укреплении позиций русского языка строится на принципах взаимного уважения и добрососедства. Такая работа отвечает коренным интересам народов.