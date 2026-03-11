Еще одна страна запретит въезд участникам СВО

Власти Литвы приняли решение запретить въезд участникам СВО по примеру Эстонии, заявил глава МВД республики Владислав Кондратович. По его словам, которые приводит литовское издание LRT, это «является национальной инициативой». Министр уточнил, что уже формируется соответствующий список.

По словам Кондратовича, в список могут включить сотни тысяч россиян. При этом он уточнил, что составителям законопроекта предстоит «огромная работа».

Ранее руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что полякам, немцам и другим европейцам, которые едут в Калининградскую область за дешевым бензином, необходимо закрыть въезд в Россию. По его словам, недопустимо продавать топливо представителям враждебных государств, которые экономят средства.

До этого стало известно, что жители Германии и Польши устремились в Калининградскую область в связи с резким увеличением стоимости бензина из-за конфликта на Ближнем Востоке. Всего за 10 дней цены на топливо в странах Европейского союза возросли на 15–20%.