Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:28

Еще одна страна запретит въезд участникам СВО

Литва запретит въезд участникам СВО по примеру Эстонии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Литвы приняли решение запретить въезд участникам СВО по примеру Эстонии, заявил глава МВД республики Владислав Кондратович. По его словам, которые приводит литовское издание LRT, это «является национальной инициативой». Министр уточнил, что уже формируется соответствующий список.

По словам Кондратовича, в список могут включить сотни тысяч россиян. При этом он уточнил, что составителям законопроекта предстоит «огромная работа».

Ранее руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что полякам, немцам и другим европейцам, которые едут в Калининградскую область за дешевым бензином, необходимо закрыть въезд в Россию. По его словам, недопустимо продавать топливо представителям враждебных государств, которые экономят средства.

До этого стало известно, что жители Германии и Польши устремились в Калининградскую область в связи с резким увеличением стоимости бензина из-за конфликта на Ближнем Востоке. Всего за 10 дней цены на топливо в странах Европейского союза возросли на 15–20%.

Литва
СВО
участники
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
В Госдуме отреагировали на запрет въезда участникам СВО в Литву
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.