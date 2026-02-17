Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 18:36

Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Женеве проходит очередной раунд переговоров России и Украины при участии США, который завершится 18 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если на предыдущих встречах в Абу-Даби стороны обсуждали в основном вопросы безопасности, то в Швейцарии они затронут более широкий спектр тем. В частности члены делегаций поднимут один из самых проблематичных вопросов — территориальный.

Российские участники встречи работают под руководством помощника президента России Владимира Мединского. Он представлял Москву на переговорах с Киевом в 2022 году и на возобновленных консультациях в Стамбуле в 2025-м.

От США в Швейцарию прибыли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В составе украинской переговорной команды — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.

Главные кадры первого дня переговоров России, США и Украины в Женеве — в галерее NEWS.ru.

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замначальника ГУР Вадим Скибицкий
Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замначальника ГУР Вадим Скибицкий
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
