Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

В Женеве проходит очередной раунд переговоров России и Украины при участии США, который завершится 18 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если на предыдущих встречах в Абу-Даби стороны обсуждали в основном вопросы безопасности, то в Швейцарии они затронут более широкий спектр тем. В частности члены делегаций поднимут один из самых проблематичных вопросов — территориальный.

Российские участники встречи работают под руководством помощника президента России Владимира Мединского. Он представлял Москву на переговорах с Киевом в 2022 году и на возобновленных консультациях в Стамбуле в 2025-м.

От США в Швейцарию прибыли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В составе украинской переговорной команды — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.

