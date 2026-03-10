Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 04:21

Умер раскрывший Уотергейтский скандал американский политик

NYT: раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона скончался

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший помощник президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд скончался в возрасте 99 лет, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его супругу. Он сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале, сумев раскрыть систему прослушки в Белом доме.

В 1973 году Баттерфилд раскрыл Конгрессу существование секретной системы записи всех разговоров в Овальном кабинете. Это привело к отставке единственного в истории США президента, досрочно покинувшего свой пост .

Баттерфилд занимал должность заместителя помощника президента с 1969 по 1973 год и отвечал, в том числе, за вопросы безопасности Белого дома . Именно он курировал систему скрытого аудионаблюдения, установленную по распоряжению Никсона в 1971 году. Микрофоны были спрятаны в Овальном кабинете, Комнате заседаний кабинета и других помещениях президентской резиденции.

16 июля 1973 года, давая показания перед спецкомитетом Сената, Баттерфилд под присягой подтвердил существование записывающих устройств. На вопрос сенатора Фреда Томпсона, знает ли он что-либо о прослушке, он ответил: «Да, сэр, я знал о прослушивающих устройствах».

Это признание стало «бомбой»: пленки зафиксировали не только обсуждение деталей взлома в гостинице «Уотергейт», но и последующий сговор с целью сокрытия преступления. Улики были настолько неоспоримыми, что Никсон, столкнувшись с перспективой импичмента, ушел в отставку 8 августа 1974 года.

Сам Баттерфилд в интервью 2008 года признавался, что ему было тяжело осознавать свою роль в судьбе президента. Впоследствии он отмечал, что в день отставки Никсона чувствовал не грусть, а радость от того, что справедливость восторжествовала.

Мне не нравилось, что я стал причиной этого, но я чувствовал, что во многом так оно и было. Но я думал: «Когда они услышат эти пленки... Я знал, что на них. Это же динамит, — говорил политик.

Ранее фронтмен группы Country Joe and the Fish Кантри Джо Макдональд скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Музыкант умер в Беркли, штат Калифорния.

