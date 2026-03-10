Роман с коллегой, похудение, долги: куда пропала Елена Воробей

Заслуженная артистка России Елена Воробей прославилась благодаря пародиям на известных личностей. Что известно о жизни юмористки, какие последние новости выходили о ней?

Какие последние новости выходили о Елене Воробей

Недавно Елена Воробей посетила шоу «Сплетни» блогера Карины Мурашкиной, в котором рассказала, что за кулисами юмористических программ случаются романы. Заслуженная артистка России призналась в отношениях с одним из коллег.

«Немножко мутила, но это очень мешает. Ужасно мешает, когда личные отношения. <…> Актеры еще очень ревнивы, ревнивы к успеху, и вот отношения с актерами… Я себе сказала: не надо! Он должен быть из зрителей», — призналась артистка.

По мнению Воробей, актерская профессия требует особого рода любви между партнерами по сцене. Эта любовь не должна быть романтической, а скорее иного характера. Только тогда возникает та самая магия, которая делает игру убедительной.

Воробей с 2000 года снималась в юмористической телепередаче «Аншлаг», делая пародии на знаменитостей, и сотрудничала с командой «Кривого зеркала», не входя в основной состав. До этого выступала в ленинградском кабаре-театре «Буфф» с Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым.

Как сложилась личная жизнь Елены Воробей

Первым мужем Елены Воробей был актер Андрей Кислюк, с которым она прожила 10 лет.

После этого она вышла замуж за бизнесмена Игоря. В 2003 году у них появилась дочь София, хотя на тот момент Игорь уже был женат на другой женщине. В 2017 году Игоря не стало.

«Мне позвонили из Питера и сообщили, что отец моей дочери в коме. Перелом основания черепа — там не было куска головы. Я подняла все свои связи. Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — вспоминала пародистка в программе «Секрет на миллион».

Ее следующим возлюбленным стал звукорежиссер Александр Калищук.

В 2022 году Воробей рассказала, что встречалась с госслужащим и собиралась замуж, но пара рассталась накануне свадьбы.

Летом 2025 года фигуристка Елена Воробей пожаловалась, что столкнулась с проблемами после резкого похудения. По словам звезды, она сбрасывала вес под контролем врача с помощью препарата для больных диабетом.

Поклонники Воробей забеспокоились о ее здоровье, поскольку посчитали, что она стала выглядеть уставшей. Юмористка вышла на связь и поделилась, что после разрыва отношений с молодым человеком, за которого планировала выйти замуж, она значительно поправилась.

Она начала правильно питаться, заниматься спортом и под контролем врача колоть специальный препарат для диабетиков. В результате артистка скинула 14 кг. По словам Воробей, потом ее стали мучить сильная слабость и апатия, а кожа на ее лице просто обвисла.

Елена обратилась к косметологу, который посоветовал ей контурную пластику. «Филлеры попробовала. Нужно филлерами объемчик добирать, чтобы не было… „Старческие виски“ это называется. Господи, как страшно звучит! Диеты плюс медицинские какие-то препараты, которые чуть не нанесли мне непоправимый вред. В общем, главное — вовремя остановиться», — говорила Воробей.

Что известно о долгах Елены Воробей перед ФНС

В июле прошлого года издание «Постньюс» писало, что Елена Воробей погасила долг перед Федеральной налоговой службой. За 58-летней артисткой больше не числится задолженностей.

Издание отмечает, что в отношении Воробей также не ведутся исполнительные производства. Ее банковские счета функционируют в обычном режиме.

Информация о задолженности Воробей перед ФНС появилась в июне. Долг составлял 28 тысяч рублей и касался ее ИП, основной вид деятельности которого связан со сферой искусства и организацией развлекательных мероприятий.

