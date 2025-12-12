Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 17:58

Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая Регина Дубовицкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Ведущая Регина Дубовицкая не была на съемках новогоднего выпуска «Аншлага», которые проходили в начале декабря, писал NEWS.ru. С чем это связано, что со здоровьем Дубовицкой, как она живет?

Пропала ли Дубовицкая из «Аншлага»

На съемках режиссер программы сказала, что Дубовицкая не очень хорошо себя чувствует, ее снимут отдельно, и в эфире она все-таки появится.

«Она [Дубовицкая] не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы ее подмонтируем, мы сделаем досъемку и она будет с нами в эфире», — сказала режиссер программы массовке на съемках новогоднего выпуска «Аншлага».

2 декабря прошли съемки выпуска «Аншлага», программу покажут на старый Новый год на телеканале «Россия». В праздничном выпуске приняли участие Елена Воробей, Владимир Винокур, Клара Новикова, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко и другие.

Что известно о здоровье Дубовицкой

В СМИ неоднократно высказывались версии о серьезных болезнях у Дубовицкой: так, журналисты подозревали у нее подагрический или ревматоидный артрит. Ведущая опровергала эти утверждения и объясняла, что часто под новостями о ее здоровье появляется реклама тех или иных препаратов. Дубовицкая говорила в одном из интервью, что она уже привыкла к таким слухам.

В апреле пользователи Сети обратили внимание на свежую фотографию 81-летней Дубовицкой. Снимок, на котором ведущая выглядит заметно похудевшей, вызвал бурные обсуждения.

Юморист Николай Лукинский заявил, что Дубовицкая всегда была худой и назвал разговоры о «нездоровье» артистки странными. Он добавил, что ведущая говорила ему, что она «немножко прибаливает», однако о чем-то серьезном речь не шла.

Регина Дубовицкая Регина Дубовицкая Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

«Она все-таки не юная девушка, но ничего такого (об онкологии или другом серьезном заболевании. — NEWS.ru) я не слышал», — сказал Лукинский NEWS.ru.

Артист отметил, что Дубовицкая регулярно приезжает на съемки «Аншлага» и выразил удивление, что последний снимок ее снимок наделал столько шума.

Чем сейчас занимается Дубовицкая

Дубовицкая продолжает снимать и вести передачу «Аншлаг». С 2012 по 2015 год программа появлялась в эфире редко, в основном это были спецвыпуски на Новый год. С 2016 года проект стали выпускать чаще. В 2022 году начала спецоперации показ «Аншлага» снова был приостановлен, так как многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов. Позже выпуск передачи возобновился.

В июле 2020 года в программе «Судьба человека» Дубовицкая пожаловалась, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей, что очень мало для жизни в Москве. Она отметила, что счастлива продолжать работать, поскольку не смогла бы прожить на пенсионные выплаты.

Ведущая живет с мужем Юрием Айвазяном в загородном доме в Подмосковье. С Айвазяном она познакомилась, когда ей было 18 лет, на четвертом курсе института вышла замуж и родила дочь Илону. Илона подарила Дубовицкой внучку Нику.

