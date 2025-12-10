Стало известно, о ком из звезд больше всего шутили в новогоднем «Аншлаге»

В новогоднем выпуске «Аншлага» было несколько шуток о Ларисе Долиной и ее истории с квартирой, передает корреспондент NEWS.ru. Миниатюру с намеком на Долину исполнила пародистка Елена Воробей.

Миниатюру исполнила Елена Воробей. По сюжету пенсионерка попросила телефонного афериста скинуть ей тысячу рублей, чтобы зайти в мобильный интернет, после чего выключила телефон и торжественно заявила, что у нее еще есть квартира в центре Москвы. Массовка, похоже, оценила шутку, отсылку к истории с недвижимостью Ларисы Долиной и засмеялась «по-настоящему», — сообщил журналист NEWS.ru.

По словам корреспондента NEWS.ru, которая стала участницей массовки и снялась в «Аншлаге», история с Долиной в новогоднем «Аншлаге» поднималась два раза. Также в выпуске прозвучали шутки о Надежде Кадышевой, Валерии Леонтьеве, Татьяне Булановой и ее подтанцовке.

