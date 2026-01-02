Новый год — 2026
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе

Врач Бурнацкая призвала не пить алкоголь на морозе из-за риска переохлаждения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Алкоголь многократно повышает риск переохлаждения зимой, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, безопаснее перед выходом на холод пить теплые безалкогольные напитки и поддерживать энергетический запас.

Горячие напитки перед выходом на улицу поддерживают гидратацию и стимулируют термогенез. Алкоголь категорически противопоказан, так как он создает иллюзию тепла, но ускоряет потерю тепла и повышает риск гипотермии, — объяснила врач.

Переохлаждение развивается, когда температура тела падает ниже 35 °C. Это может произойти не только при сильных морозах, но и при длительном нахождении на холоде при ветре, влажности или слабой защите организма.

Ранние признаки легкой гипотермии включают непроизвольное дрожание. Прекращение дрожи — тревожный сигнал перехода к тяжелой стадии. Также возможны потеря координации, спутанность сознания, замедленная речь, онемение конечностей и изменения цвета кожи, — подчеркнула Бурнацкая.

Врач посоветовала пить теплую воду каждые 45–60 минут, избегать алкоголя, больше двигаться и следить за состоянием кожи и чувствительности пальцев. При выраженной слабости, сонливости или нарушениях речи требуется срочная медицинская помощь.

Ранее нарколог Андрей Тюрин объяснил, что попытки облегчить похмелье с помощью пива или крепких спиртных напитков, а также жирной еды могут лишь продлить страдания. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою.

