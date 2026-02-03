Синоптики предрекли похолодание на Сахалине На Сахалине ожидаются снегопады и мороз до -27 градусов в среду

На Сахалине в среду, 4 февраля, прогнозируют снегопады и умеренный мороз, передает сахалинский УГМС. В северных и центральных районах острова местами ожидается небольшой снег, западный ветер скоростью от 6 до 14 м/с. Ночью температура опустится до минус 22–27 градусов, а днем потеплеет до минус 7–17 градусов.

На юге Сахалина также пройдет небольшой снег, ветер усилится до 9–14 м/с. Ночью будет от минус 6 до минус 16 градусов, днем — от минус 3 до минус 8 градусов.

На Курилах осадки будут незначительными, ветер юго-западный, от 7 до 15 м/с. Ночные температуры составят минус 3–8 градусов, дневные — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ранее стало известно, что аномально холодная погода с ночными температурами до -22 °C продержится в Москве до конца рабочей недели, оставаясь на 10–12 градусов ниже климатической нормы. По прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, лишь к выходным влияние южного циклона принесет в столичный регион долгожданные снегопады и небольшое потепление. При этом температура все равно останется ниже нормы на 3-4 градуса.