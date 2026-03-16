В Великобритании астрономы открыли планету с океанами магмы

В Великобритании астрономы открыли планету, состоящую из расплавленной лавы, сообщила газета The Guardian. Небесное тело расположено на расстоянии 35 световых лет от Солнца.

Отмечается, что планета в 1,6 раза больше Земли, она покрыта океанами с магмой. Кроме того, температура на ее поверхности экстремально высокая — примерно 1,9 тыс. градусов Цельсия. Атмосфера небесного тела богата сероводородом. В результате астрономы пришли к выводу, что жизнь на такой планете невозможна.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии РАН сообщили, что появившийся в небе над атакованным ВСУ Краснодарским краем огненный шар может иметь техногенное происхождение — на это указывают особенности фрагментации. По словам специалистов, объект мог иметь размер в несколько десятков сантиметров.

До этого стало известно, что межзвездный объект 3I/ATLAS, также известный как «инопланетный корабль», 16 марта пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера. В этот день комета совершит свое последнее значимое сближение в пределах Солнечной системы.