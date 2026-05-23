Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 21:22

Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР

Захарова: журналисты со всего мира готовы приехать на место ударов ВСУ в ЛНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Журналисты готовы посетить место удара ВСУ в ЛНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает РИА Новости, интерес к поездке проявили представители СМИ со всего мира.

Со всех континентов, — заявила Захарова.

В ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

Позже стало известно, что Минздрав ЛНР рассматривает вопрос транспортировки в федеральные медицинские учреждения двух пострадавших при ударе беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк рассказала, что в случае положительного решения пациенты будут перевезены санавиацией.

Кроме того, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

Мир
ЛНР
журналисты
пострадавшие
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нацисты показывают всеядность»: Мирошник об ударе по Луганску
Самый красивый туалет Норвегии закрыли
Студент рассказал подробности о первых ударах дронов по колледжу в ЛНР
Жители ЛНР почтили память жертв атаки на колледж в Старобельске
Ребенок получил пулевое ранение у Мариинского театра в Петербурге
Град размером с мячики для пинг-понга обрушился на Сыктывкар
Замужество, ссора с Темниковой, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
США резко увеличили число «шпионских» вылетов к Кубе
Град в Нижегородской области превратил машины в решето
Беспилотник взорвался в центре Луганска
Швейцария устроила разгром Венгрии на чемпионате мира по хоккею
Россиян предупредили об отложенном старте купального сезона
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.