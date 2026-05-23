Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР

Захарова: журналисты со всего мира готовы приехать на место ударов ВСУ в ЛНР

Журналисты готовы посетить место удара ВСУ в ЛНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает РИА Новости, интерес к поездке проявили представители СМИ со всего мира.

Со всех континентов, — заявила Захарова.

В ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

Позже стало известно, что Минздрав ЛНР рассматривает вопрос транспортировки в федеральные медицинские учреждения двух пострадавших при ударе беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк рассказала, что в случае положительного решения пациенты будут перевезены санавиацией.

Кроме того, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.