23 мая 2026 в 20:53

«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем

РЕН ТВ: мать избитой отцом девочки заявила, что это произошло впервые

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мать избитой в лифте отцом девочки заявила РЕН ТВ, что подобное в их семье произошло впервые, и попыталась оправдать агрессию мужа его недавней изменой и состоянием алкогольного опьянения. Видео с избиением собственного ребенка она впервые увидела от корреспондента телеканала.

Мне больно. Он был просто пьяный, а так, конечно, при мне бы такого не было, однозначно. Возможно, это как-то повлияло на его агрессию — его недавняя измена. Мы только-только миримся, — сказала она.

По словам женщины, она не понимает, почему в тот вечер дети пошли с отцом, а сама она то ли задержалась у соседки, то ли уже ушла домой. В полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой. По словам жителей жилого комплекса, конфликт начался еще на улице: отец пытался загнать двух дочерей домой, но они капризничали и не хотели идти.

«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
