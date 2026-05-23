Отец избил в лифте маленькую дочь, попросившую помощи у соседа В Балашихе отец избил дочь в лифте за то, что она попросила помощи у соседа

В подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По словам жителей жилого комплекса, конфликт начался еще на улице: отец пытался загнать двух дочерей домой, но они капризничали и не хотели идти. Когда семья зашла в лифт, девочки уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и попытался уточнить, все ли в порядке. В ответ одна из малышек начала кричать о помощи и заявила, что это не ее папа. Как только двери лифта закрылись, мужчина нанес ребенку несколько сильных ударов.

