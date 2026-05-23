Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 15:52

Отец избил в лифте маленькую дочь, попросившую помощи у соседа

В Балашихе отец избил дочь в лифте за то, что она попросила помощи у соседа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковной Балашихе отец жестоко избил свою маленькую дочь в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. Поводом послужило то, что девочка попыталась обратиться за помощью к соседу и сказала, что находящийся рядом мужчина не является ее папой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По словам жителей жилого комплекса, конфликт начался еще на улице: отец пытался загнать двух дочерей домой, но они капризничали и не хотели идти. Когда семья зашла в лифт, девочки уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и попытался уточнить, все ли в порядке. В ответ одна из малышек начала кричать о помощи и заявила, что это не ее папа. Как только двери лифта закрылись, мужчина нанес ребенку несколько сильных ударов.

Ранее в одной из больниц Санкт-Петербурга пациент избил стулом 94-летнего соседа по палате. По версии следствия, конфликт начался из-за шума в ночное время. У пожилого мужчины диагностированы серьезные травмы грудной клетки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Регионы
Подмосковье
избиения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция внезапно запретила въезд высокопоставленному израильскому чиновнику
Захарова заявила о шквале писем после слов постпреда Латвии о Старобельске
Названы самые популярные фразы телефонных мошенников
Память погибших в Старобельске почтили стихийным мемориалом
«Утратило всякие человеческие чувства»: Додик объяснил теракт ВСУ в ЛНР
Билан восхитился характером сына Плющенко после совместного номера
Омбудсмен рассказала о мерах поддержки семьям погибших детей в Старобельске
Украинская мина оторвала стопу жителю Курской области
ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек
Названо число студентов, которые остаются под завалами в Старобельске
Киевскую область готовят к круговой обороне
Появилась информация о судьбе 12 россиян после ДТП в Анталье
Число погибших при теракте ВСУ в ЛНР резко увеличилось
«Кричали, плакали»: педагог колледжа в Старобельске о первых минутах атаки
Дачникам рассказали, за какие деревья грозит штраф до 50 тыс. рублей
Российская армия нанесла удар возмездия после атаки на Старобельск
Лавров отметил вклад политологов в СВО
Посиделки с друзьями обернулись для жительницы Уфы отеком мозга
Отец избил в лифте маленькую дочь, попросившую помощи у соседа
Захарова жестко осудила реакцию западных стран на трагедию в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.