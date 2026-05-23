ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на Ставрополье

Три человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП с участием двух машин в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в числе потрадавших — двое детей.

В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними, — сказано в сообщении.

Ранее автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, пассажиры Renault получили травмы.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

До этого школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя в Иглинском районе Башкирии. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав. На трассе Иглино — Красный Восход машину занесло, она опрокинулась в кювет. Ребенок скончался на месте происшествия. Виновника аварии доставили в отдел полиции.