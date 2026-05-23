Омбудсмен рассказала о мерах поддержки семьям погибших детей в Старобельске

23 мая 2026 в 16:29

Омбудсмен Швенк: семьи погибших и раненых в Старобельске получат компенсацию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семьи, дети которых погибли или были ранены при атаке ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета, получат компенсацию, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. По ее словам, она получила 18 обращений от семей.

Все семьи, которые потеряли своих детей, к сожалению, либо чьи дети получили ранения, получат материальную компенсацию, — сказала Швенк.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила, что порядка 36 детей получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития колледжа. Трое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

До этого председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что ООН должна признать удар ВСУ по ЛНР военным преступлением. Он подчеркнул, что оправдаться за произошедшее у Киева не получится, поскольку в районе нет никаких военных объектов.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. Они пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей, объяснил дипломат.

