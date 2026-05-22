«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР

«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР Фадеев: ООН должна признать удар по колледжу в Луганске военным преступлением

ООН должна признать удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике военным преступлением, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит пресс-служба СПЧ, оправдаться за произошедшее у Киева не получится.

Здесь (в районе колледжа. — NEWS.ru) нет никаких военных объектов, террористы били прицельно по детям. Я обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием оценить случившееся как военное преступление, — отметил Фадеев.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский был точно осведомлен о готовящейся атаке ВСУ на колледж. Дипломат подчеркнул, что все делалось целенаправленно.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ ВС РФ на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть. По его словам, только самые серьезные ответные действия со стороны Москвы смогут остановить агрессию Киева против мирных граждан.