«Хлопнули дверью»: Володин вынес вердикт сбежавшим из России гражданам

Перед возвращением в Россию вредившие стране граждане предстанут перед судом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести». Он напомнил, что некоторые соотечественники сбежали за границу, где начали оскорблять участников СВО и финансировать ВСУ.

Такие есть. Они понаделали заявлений, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали. Как жизнь показала, там они никому не нужны. Сейчас приходит осознание. Но для того чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом, — отметил Володин.

Парламентарий отметил, что суд должен определить меру ответственности каждого из таких граждан. Он заявил, что власти должны сделать все необходимое для защиты страны от тех, кто ее разрушал.

Ранее Володин сообщил, что любой, кто приезжает в РФ, должен соблюдать законы. Он пояснил, что иностранцы, которые решили перебраться в РФ, обязаны знать русский язык, а также уважать традиции и культуру России.