22 мая 2026 в 13:41

В Кемерове трамвай сошел с рельсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кемерове трамвай сошел с рельсов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на КЭТК. На место оперативно выехали специалисты.

Слухи, что скорость была высокая — неверны. Она не превышала 30 км/ч, — прокомментировали в ведомстве.

Инцидент произошел в 12 часов дня. Спустя час движение транспорта удалось восстановить.

Ранее сообщалось, что кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что при столкновении двух трамваев в Москве пострадали семь человек. Это произошло на Волоколамском шоссе. Известно, что один из трамваев сошел с рельсов, на место прибыли около 20 машин скорой помощи.

Регионы
Кемерово
трамваи
инциденты
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

