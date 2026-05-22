Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сотрудники прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга добились демонтажа нелегального причала с Безымянного озера, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ведомство. Суд обязал местного индивидуального предпринимателя убрать самовольно установленный объект.

Прокуроры провели проверку соблюдения природоохранного законодательства и выяснили, что бизнесмен разместил причал в акватории Безымянного озера без разрешительных документов. В связи с этим специалисты направили в суд исковое заявление. Они потребовали запретить эксплуатацию причала до момента заключения предпринимателем договора водопользования.

Ранее в Санкт-Петербурге суд обязал закрыть незаконную гостиницу на Садовой улице. Отель обустроили в переоборудованных квартирах. Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку после обращения граждан. Виновных обязали устранить нарушения.

