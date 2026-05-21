Появились кадры, как уссурийские «Бонни и Клайд» ограбили ювелирный магазин

Мужчина и женщина ограбили ювелирный магазин в Уссурийске, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. Они вынесли украшения на сумму 2 млн рублей.

Девушка отвлекала продавцы, стоя напротив витрины и рассматривая в руках цепочку. В этот момент ее сообщник в маске ворвался в помещение с металлическим предметом в руках и с разбега разбил витрину. После этого он схватил планшет с драгоценностями и вместе с девушкой выбежал из торгового зала. Продавец, в свою очередь, громко крикнула и бросила в грабителя калькулятор.

Ограбление заняло меньше 10 секунд, и нападавшим удалось скрыться. В настоящее время их разыскивают, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее четверо мужчин совершили ограбление магазина в Люберцах на сумму 1,5 млн рублей. Подозреваемые уже задержаны. Они оказались жителями Брянска и Московской области. В МВД установили, что один из участников группы получил информацию от знакомого о том, что в сейфе одного из магазинов хранится крупная сумма денег.

До этого житель Красноярского края получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за ограбление нетрезвого пенсионера. Во время поездки в лифте злоумышленник заметил у мужчины массивную золотую цепь. После этого он похитил украшение.