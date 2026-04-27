Магазин в Люберцах «обчистили» на 1,5 млн рублей

27 апреля 2026 в 11:09

Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей

Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей

Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей, заявила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, злоумышленников задержали, они оказались жителями Брянска и Подмосковья.

Все фигуранты были задержаны по местам проживания. Ими оказались жители Брянска и Московской области, — сказала Петрова.

В МВД рассказали, что один из подозреваемых узнал от знакомого, что в сейфе одного из магазинов хранится крупная сумма денег. После этого он нашел сообщников и организовал ограбление. В регионе возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее проигравший крупную сумму на ставках и напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина ранил кассира. Чтобы поймать его, правоохранителям пришлось выстрелить злоумышленнику в ногу.

До этого серб с российским гражданством Стефан Милованович совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami. Затем серб отправился отмечать удачу в ресторан Sexy Fish. Там он проник в винный погреб и вынес бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года.

