Магазин в Люберцах «обчистили» на 1,5 млн рублей Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей

Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей, заявила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, злоумышленников задержали, они оказались жителями Брянска и Подмосковья.

Все фигуранты были задержаны по местам проживания. Ими оказались жители Брянска и Московской области, — сказала Петрова.

В МВД рассказали, что один из подозреваемых узнал от знакомого, что в сейфе одного из магазинов хранится крупная сумма денег. После этого он нашел сообщников и организовал ограбление. В регионе возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

