08 марта 2026 в 18:26

Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей

Серб с российским гражданством ограбил галерею и винный погреб в Майами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Серб с российским гражданством Стефан Милованович за пару часов совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, первой целью 35-летнего мужчины стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami.

Под видом обычного посетителя он изучил расположение камер и выявил слепые зоны. Воспользовавшись этим, Милованович спрятал под куртку статуэтку и скрылся. Ущерб оценили в $38 тыс. (около 3 млн рублей). Затем серб отправился отмечать удачу в ресторан Sexy Fish. Там он проник в винный погреб и таким же способом — под курткой — вынес бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года стоимостью $15 тыс. (1,2 млн рублей).

Грабителя вычислили на следующий день. Сотрудники галереи просмотрели записи с других камер и заметили, что из-под куртки мужчины подозрительно торчит предмет, похожий на украденную статуэтку. Свою вину Милованович признал, но объяснить мотивы не смог. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник проломил техникой защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов.

