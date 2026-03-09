Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 19:30

Венгрия пошла на отчаянный энергетический шаг из-за войны в Иране

Венгрия ввела ограничения на розничные цены на бензин и дизель

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Венгерские власти вводят потолок розничной стоимости бензина и дизтоплива на фоне роста мировых цен на нефть из-за ближневосточной войны, заявил премьер-министр Виктор Орбан после экстренного заседания правительства в эфире телеканала M1. Стоимость бензина ограничена 595 форинтами (137 рублей), дизеля — 615 форинтами (142 рубля), для обеспечения поставок будут задействованы государственные стратегические резервы.

Мы вводим ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов, на дизельное топливо — 615 форинтов. Мы откроем государственные стратегические резервы, чтобы обеспечить снабжение, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о заинтересованности Будапешта в стабильных и непрерывных поставках российских энергоресурсов. По словам главы венгерской дипломатии, импорт из РФ позволяет оптимизировать коммунальные расходы страны.

Кроме того, Путин заверил Сийярто, что Российская Федерация неукоснительно соблюдает свои обязательства по поставкам энергоресурсов перед всеми партнерами, включая государства Евросоюза. Российский лидер подтвердил намерение продолжать эту работу, однако подчеркнул, что не все факторы находятся в компетенции российской стороны.

