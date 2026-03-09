Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 14:04

Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа

Орбан призвал фон дер Ляйен приостановить санкции против энергетики России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием немедленно приостановить санкции против российской энергетики, сообщает телеканал М1. Такая мера необходима из-за угрозы резкого роста цен на нефть и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В своем обращении венгерский лидер заявил о необходимости пересмотреть все ограничения, введенные в отношении энергетического сектора России. По его словам, Евросоюз должен действовать незамедлительно, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и обвала экономики.

Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен, — сказал Орбан.

Ранее политолог Малек Дудаков объяснил сближение Венгрии с Россией переключением внимания США на иранский конфликт. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп отошел от европейских дел, а его ближневосточная политика создает риски для правых сил в ЕС, включая Орбана. Эксперт отметил, что венгерские представители теперь чаще посещают Москву, видя больше перспектив в диалоге с Россией.

