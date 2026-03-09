Зимняя Олимпиада — 2026
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова

Галина Данилова Галина Данилова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Галина Данилова прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле.

После восьмого класса она поступила в Казанское театральное училище. После двух лет учебы Данилова переехала в Москву, прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не приняли на курс, поскольку у нее не было аттестата о среднем образовании. Из-за этого Данилова вернулась домой, окончила училище, при этом поступать в московские вузы уже не стала и отправилась на просмотры в театры. В московских театрах ей места не нашлось, зато она попала в Рязанский драматический театр, где прослужила год, а потом ушла в декрет.

В 1989 году актриса снова решила попробовать силы в Москве и оказалась в группе театра «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время она также играла в театре «У Никитских ворот».

Известность Даниловой принесло скетч-шоу «6 кадров». Также она играла в картинах «Кадетство», «Призрачное счастье», «Исправление и наказание», «Истории большой страны», «Рецепт на любовь», «Новогодний экспресс», «Жвачка» и других.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Даниловой

Галина Данилова была замужем четыре раза, но все ее браки распались из-за измен.

«У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор. Все эти четыре раза я притягивала людей за уши и наделяла теми качествами, которых у них не было. Это каждый раз адская душевная боль. И дело даже не в том, что тебе изменили. Дело в предательстве. И они даже не нашли смелости в этом признаться, пока я их не застукала. Они все были трусы у меня», — говорила она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Актриса Галина Данилова и ее дочь Ульяна Актриса Галина Данилова и ее дочь Ульяна Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Первым ее мужем был сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита.

Второй раз Данилова узаконила отношения с бизнесменом. Этот брак просуществовал пять лет. Затем актриса расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым, который был младше ее на восемь лет. У пары родилась дочь Ульяна.

С четвертым супругом экскурсоводом Сейхуном Эзбером Данилова познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака артистка купила дом, землю и машину на родине мужа. Через девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.

«Я купила землю, мы построили дом, но в документы он меня не вписал, объясняя это тем, что я гражданка России и из-за этого мы будем платить большие налоги. Но это тоже оказалось враньем. Сейчас мы нормально общаемся, он отдал мне часть денег, пытается как-то помогать. Я смогла купить в кредит маленькую двушку „за МКАД“ в Турции. Но теперь целая эпопея с тем, чтобы ее продать. А я хочу это сделать и купить дом в Крыму. С детства мечтаю о доме в Крыму», — объясняла Данилова.

Она также заявляла, что сейчас ее сердце свободно и она снова хочет выйти замуж.

Что Данилова говорила об СВО и Путине

Галина Данилова поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации.

«Я говорила и говорить буду: у нас лучший президент в мире, наиумнейший, наимудрейший. За то, что сейчас происходит, ему памятник надо поставить. И я понимаю, почему началась СВО. Моя продюсер с семьей убегала в тапочках из Горловки. Они отбежали несколько метров от дома, и произошел взрыв. И сейчас украинцы будут нам что-то рассказывать или что-то нам говорить?» — отмечала она в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Опасный холостяк», «Салон красоты, или О чем говорят женщины», «Зинон. С приветом!», «Ловушка для мужа» и «Семейка легкого поведения».

Кинопремьер с ней в ближайшее время не ожидается.

