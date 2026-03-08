Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Михайлов

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи, учился в Тамбовском институте культуры. В 1992 году он уехал в Москву, где на протяжении пяти лет служил в Театре эстрады, писал песни и принимал участие в музыкальных конкурсах.

В 1997 году Михайлов выпустил свой дебютный альбом «Свеча». Широкая популярность пришла к нему в начале нулевых после презентации песни «Без тебя». За годы карьеры артист записал десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Там», «Все для тебя», «Возьми мою руку», «Мама», «Где ты?», «Королева вдохновения» и другие.

Что известно о личной жизни Михайлова

Стас Михайлов с 2006 года состоит в третьем браке с солисткой группы «Новые Самоцветы» Инной Пономаревой. У пары двое детей — дочери Мария и Иванна.

«Она пришла в мою жизнь тогда, когда ничего не было, когда я был никем. Ей об этом говорили, но она осознанно и трезво решила быть со мной рядом», — рассказывал артист.

Также у Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от двоюродной сестры певицы Валерии, с которой он официально не регистрировал отношения.

Стас Михайлов с Инной Пономаревой Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Как Михайлов относится к СВО

Стас Михайлов после начала спецоперации поддержал действия российских властей и пристыдил представителей интеллигенции за молчание о своей позиции.

«Господа, если таковые и остались. Что с нами? Неужели так искусно, удобно, вкусно, тепло, продуманно и трусливо мы зарабатываем свое место под солнцем? Где вся наша интеллигенция? Где вся наша псевдоэлита? Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!» — заявил он.

Что известно о конфликте Михайлова и Пугачевой

Стас Михайлов в марте 2024 года, после того как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет ее слушать, а также заявил, что все звезды, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

В ответ Пугачева записала видеоролик, в котором изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед Михайловым на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался?» — сказала она.

Спустя месяц после конфликта Михайлов заявил, что, несмотря ни на что, считает Примадонну «великим человеком».

«Это — великий человек. На мой взгляд, то, что она спела, — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, — это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — отметил исполнитель.

Стас Михайлов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Михайлов

Стас Михайлов в 56 лет продолжает творческую деятельность. В Международный женский день он традиционно выступает для женщин.

Ранее артист часто ездил в Европу, однако сейчас предпочитает отдыхать на родине, вдобавок он продал виллу в Черногории, о чем рассказал в программе «Ты не поверишь».

«Я не езжу в Европу. Ехать нужно туда, где тебя ждут. Не нужно ехать и просить, если тебя даже с твоими деньгами там не ждут», — заявил певец.

В прошлом году Михайлов рассказал, что полностью отказался от алкоголя.

«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится», — отметил исполнитель.

По словам Михайлова, в трезвости его посещают другие мысли. Кроме того, он исключил из своего рациона вредные продукты, которыми раньше закусывал спиртное, и регулярно занимается спортом.

По данным Telegram-канала «Звездач», в 2025 году Михайлов задолжал Федеральной налоговой службе более 800 тысяч рублей.

Читайте также:

Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова

Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега

Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана