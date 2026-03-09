Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова

Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова

Народная артистка России Мария Миронова в 52 года продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о ее карьере и личной жизни?

Чем известна Миронова

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она окончила ВГИК и в 1996 году была принята на службу в театр «Ленком», где проработала до 2023 года. Свое увольнение актриса объяснила желанием больше времени проводить с семьей.

Миронова дебютировала на экране в восемь лет в роли Бекки Тэтчер в детской картине «Приключения Тома Сойера». Затем снималась в лентах «Свадьба», «Ночной дозор», «Гибель империи», «Садовое кольцо», «Три мушкетера», «Холоп», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Мироновой

Первый раз Мария Миронова вышла замуж в 1992 году за предпринимателя Игоря Удалова. В браке родился сын Андрей Миронов-Удалов — ныне актер театра «Ленком», но спустя девять лет совместной жизни супруги развелись.

Во второй раз актриса вышла замуж за политика Дмитрия Клокова, в третий — за актера Алексея Макарова — сына народной артистки РФ Любови Полищук.

В сентябре 2019 года Миронова во второй раз стала матерью — в одной из клиник Афин она родила сына Федора.

«Я возрастная мама. Были опасности из-за возраста и здоровья. Меня во время беременности наблюдали два врача. Один мои страхи полностью подтвердил. А второй — опроверг и в итоге доказал свою правоту», — делилась она.

Незадолго до рождения второго сына Миронова раскрыла имя своего нынешнего мужа и отца ребенка. По словам актрисы, его зовут Андрей, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

Мария Миронова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

По данным Telegram-канала «НеМалахов», четвертый супруг Мироновой — Андрей Сорока.

«Муж актрисы — ровесник ее старшего сына Андрея. Он на 20 лет младше Мироновой», — сообщили авторы канала.

Что известно о родстве Мироновой и Голубкиной

Мария Голубкина в июне 2024 года приняла участие в ток-шоу «Ханга ПРО...», где рассказала, что является родной дочерью Андрея Миронова.

«У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа», — сказала она.

Голубкина родилась в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. Артистка объяснила, что не носит фамилию биологического отца, поскольку родилась вне брака.

Отношения между сестрами некоторое время были напряженные, однако после смерти Миронова они подружились, рассказал NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин.

«Это философия жизни, потому что, конечно, они очень разные. И поэтому у каждой своя карьера складывалась, может быть, более успешная у Мироновой, и не такая, может быть, яркая у Маши Голубкиной. Но они дружат, они подружились как раз после ухода Андрея Миронова, они встречаются, у них там свои посиделки», — поделился он.

Как Миронова относится к СВО

Мария Миронова не делала публичных заявлений насчет спецоперации. На вопрос подписчиков о ее нежелании обсуждать происходящие события артистка заявила, что «не молчит, а плачет от безысходности».

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — объяснила она.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Она гастролирует со спектаклем Woman, который является ее продюсерским проектом. На 2026 год с артисткой запланированы премьеры фильмов «Американец» и «Холоп-3».

По данным Telegram-канала «Звездач», в январе у Мироновой была обнаружена задолженность по уплате налогов в размере 54 тысяч рублей.

Читайте также:

Скандал с Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Игорь Крутой

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов