Звезда «Фишера» потерял миллионы на стройке в Ленобласти

Звезда сериалов «Чикатило» и «Фишер» Сергей Шароватов заявил о нарушении обязательств со стороны петербургского строительного холдинга Dewis Group, в проекты загородных отелей которого он вложил 2,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Артист утверждает, что компания перестала выплачивать ему деньги, вернув лишь часть суммы.

Канал сообщает, что в 2024 году Шароватов инвестировал средства в строительство объектов «Симагино» и «Лесколово» в Ленинградской области, которые вели компании «Сефевиды» и «ПБ-Консалт», входящие в холдинг. Ему обещали возврат вложений с прибылью, но, по словам актера, выплаты шли только первое время. В итоге актер получил 1,6 млн рублей, а с апреля 2025 года платежи прекратились. Сотрудники компаний не называют дат возобновления выплат, поэтому Шароватов написал досудебную претензию. По подсчетам артиста, число таких инвесторов достигает 3 тыс. человек, некоторые также остались без денег.

Глава холдинга Полина Приходько в свою очередь заявила, что компания не отказывается от платежей, а просит об отсрочке из-за внутреннего разбирательства. По ее словам, один из топ-менеджеров занимался двойными продажами, а финансовый директор удалила бухгалтерские базы, что вынудило остановить продажи и выплаты для расследования.

Ранее столичный Фонд капремонта через суд взыскал с актрисы Ольги Будиной задолженность по оплате коммунальных услуг. Судебный приказ о взыскании платы за жилплощадь, тепло и электроэнергию вступил в силу. Точная сумма долга не разглашается.