Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 18:08

Депутат рассказал, как государство помогает бизнесу в малых городах

Депутат Говырин: «зонтичные» поручительства помогают бизнесу получить кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Механизм «зонтичных» поручительств помогает малому бизнесу получить кредит, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»). Он пояснил, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) берет на себя часть обязательств заемщика перед банком.

Один из самых практичных инструментов — механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Он закрывает до 50% суммы кредита и снимает проблему, которая стоит острее всего именно в малых городах: нехватку ликвидного залога. В первом квартале 2026 года корпорация довела лимит поручительств до 15 млрд рублей, что по расчетам должно обеспечить не менее 30 млрд рублей кредитной поддержки через банки-партнеры. Параллельно действует льготная программа кредитования совместно с Банком России и Минэкономразвития с лимитом 200 млрд рублей и возможностью направлять деньги не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, ― рассказал Говырин.

Парламентарий добавил, что правовая основа государственной поддержки малого бизнеса — Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Он отметил, что точкой входа в эту систему стали центры «Мой бизнес». По данным Минэкономразвития, в 2025 году через них предприниматели получили около 430 тыс. услуг, а помощь оказана почти 350 тыс. человек, сказал депутат.

На 2026–2028 годы в бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей ежегодно на работу этих центров. Если раньше предпринимателю из малого города надо было ехать в региональную столицу за консультацией по налогам или маркировке, то теперь это можно решить локально, а значительную часть услуг получить онлайн через платформу МСП.РФ. С 2022 года сервисами платформы воспользовались более 12 млн раз, и по итогам 2025 года предприятия привлекли через нее свыше 40 млрд рублей финансирования, ― поделился Говырин.

Он также подчеркнул, что значительная часть малых городов — это моногорода, и для них предусмотрен отдельный режим. По данным ВЭБ.РФ, к началу 2024 года в рамках программ развития моногородов было привлечено свыше 234,7 млрд рублей инвестиций и создано более 34 тыс. новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, резюмировал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину ввести в 2026 году переходный период для малых предприятий, чтобы они могли выбрать оптимальный режим налогообложения. Соответствующее решение глава государства принял по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января.

Алексей Говырин
депутаты
Госдума
кредиты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До какого-то возраста»: Стас Пьеха задумался о смене сценического имени
Путин указал на новую тенденцию в борьбе за нефть и газ
Путин спрогнозировал коллапс нефтедобычи на Ближнем Востоке
«Фактически закрыт»: Путин озвучил неутешительные новости для рынка нефти
Путин раскрыл, какого сигнала ждет Россия от стран Европы
«Бьют по промышленности»: Путин указал на опасность конфликта в Иране
Путин послал ЕС сигнал о поставках нефти и газа из России
Путин раскрыл данные о скачке мировых цен на нефть
Пенсионер пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Москве
Спасатели приняли одно решение по пропавшим в Звенигороде детям
Вертолет эвакуировал сбитого машиной ребенка в Ленобласти
В Британии раскрыли, пойдет ли авианосец Prince of Wales к берегам Ирана
Главный дипломат Китая озвучил отношение Пекина к операции против Ирана
В Россотрудничестве отреагировали на уничтожение Русского дома в Ливане
Эрдоган выступил с тревожным заявлением на фоне обострения в Иране
Ливанская ракета упала в центре Израиля
«Сядут в Сочи»: разгадано пророчество Жириновского о конце третьей мировой
Конфликт на Ближнем Востоке подогрел интерес к российской нефти
«Настроение явно изменилось»: в Европе появилась «ферма Судного дня»
ВСУ лишились наемников из Латинской Америки под Купянском
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.