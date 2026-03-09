Депутат рассказал, как государство помогает бизнесу в малых городах

Механизм «зонтичных» поручительств помогает малому бизнесу получить кредит, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»). Он пояснил, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) берет на себя часть обязательств заемщика перед банком.

Один из самых практичных инструментов — механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Он закрывает до 50% суммы кредита и снимает проблему, которая стоит острее всего именно в малых городах: нехватку ликвидного залога. В первом квартале 2026 года корпорация довела лимит поручительств до 15 млрд рублей, что по расчетам должно обеспечить не менее 30 млрд рублей кредитной поддержки через банки-партнеры. Параллельно действует льготная программа кредитования совместно с Банком России и Минэкономразвития с лимитом 200 млрд рублей и возможностью направлять деньги не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, ― рассказал Говырин.

Парламентарий добавил, что правовая основа государственной поддержки малого бизнеса — Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Он отметил, что точкой входа в эту систему стали центры «Мой бизнес». По данным Минэкономразвития, в 2025 году через них предприниматели получили около 430 тыс. услуг, а помощь оказана почти 350 тыс. человек, сказал депутат.

На 2026–2028 годы в бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей ежегодно на работу этих центров. Если раньше предпринимателю из малого города надо было ехать в региональную столицу за консультацией по налогам или маркировке, то теперь это можно решить локально, а значительную часть услуг получить онлайн через платформу МСП.РФ. С 2022 года сервисами платформы воспользовались более 12 млн раз, и по итогам 2025 года предприятия привлекли через нее свыше 40 млрд рублей финансирования, ― поделился Говырин.

Он также подчеркнул, что значительная часть малых городов — это моногорода, и для них предусмотрен отдельный режим. По данным ВЭБ.РФ, к началу 2024 года в рамках программ развития моногородов было привлечено свыше 234,7 млрд рублей инвестиций и создано более 34 тыс. новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, резюмировал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину ввести в 2026 году переходный период для малых предприятий, чтобы они могли выбрать оптимальный режим налогообложения. Соответствующее решение глава государства принял по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января.