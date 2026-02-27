Путин принял новое решение по малому бизнесу в России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ввести в 2026 году переходный период в 2026 году для малых предприятий, чтобы они могли выбрать оптимальный режим налогообложения, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее решение глава государства принял по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января
Кабмину, в частности, поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые: <…> предусматривают установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения, — говорится в сообщении.