Путин принял новое решение по малому бизнесу в России Путин поручил ввести переходный период для выбора малым бизнесом налогообложения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ввести в 2026 году переходный период в 2026 году для малых предприятий, чтобы они могли выбрать оптимальный режим налогообложения, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее решение глава государства принял по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января