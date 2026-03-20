США уточнили условия по ослаблению санкций против российской нефти Минфин США: ослабление санкций против нефти РФ не относится к ряду регионов

Временное снятие американских санкций с российской нефти не действуют в отношении ряда регионов РФ и недружественных Соединенным Штатам стран, сообщается в обновленной генеральной лицензии Минфина США. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, а также Иране, КНДР и Кубе.

Администрация США объявила о снятии санкций до 11 апреля на операции с российской нефтью, отгруженной до 12 марта. В новой версии документа ведомство уточнило, что из-под действия лицензии исключаются «любые транзакции, касающиеся лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Исламской Республики Иран, КНДР, Республики Куба», а также российских регионов — Крыма, ДНР и ЛНР.

