20 марта 2026 в 00:57

США уточнили условия по ослаблению санкций против российской нефти

Минфин США: ослабление санкций против нефти РФ не относится к ряду регионов

Временное снятие американских санкций с российской нефти не действуют в отношении ряда регионов РФ и недружественных Соединенным Штатам стран, сообщается в обновленной генеральной лицензии Минфина США. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, а также Иране, КНДР и Кубе.

Администрация США объявила о снятии санкций до 11 апреля на операции с российской нефтью, отгруженной до 12 марта. В новой версии документа ведомство уточнило, что из-под действия лицензии исключаются «любые транзакции, касающиеся лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Исламской Республики Иран, КНДР, Республики Куба», а также российских регионов — Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на VI Московской неделе моды при оценке текущей ситуации на мировых рынках заявил, что Россия занимала верную позицию и многие государства это осознают. По его словам, интерес к РФ растет не только из-за востребованности энергоресурсов.

До этого замгендиректора и технический директор «Т1 Интеграция» Алексей Изосимов указал, что конфликт на Ближнем Востоке не приведет к срывам поставок оборудования. Компании, ранее задействовавшие маршруты в этом регионе, вынуждены искать альтернативные пути доставки, что неминуемо скажется на сроках, но полной остановки поставок удастся избежать по мере адаптации к новым условиям.

