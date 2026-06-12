Результаты выборов в Армении аннулировали на третьем по счету участке

Результаты выборов в Армении аннулировали на третьем по счету участке

Результаты парламентских выборов в Армении аннулированы на третьем по счету участке, сообщила пресс-служба ЦИК республики. Речь идет о пункте голосования в городе Арташате. Причиной такого решения стало то, что в день выборов на этом участке не было бюллетеней блока «Национально-демократический полюс».

Результаты голосования на избирательном участке № 12/13 (в городе Арташате. — NEWS.ru) признать недействительными, — говорится в сообщении.

Ранее блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты выборов, состоявшихся 7 июня. Причиной обращения назвали нарушения, допущенные во время голосования.

Тем временем к зданию Центральной избирательной комиссии Армении были стянуты спецподразделения полиции. Более десятка бойцов перекрыли центральный вход и заняли позиции на прилегающей территории.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».