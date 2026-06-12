Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении

Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении Спецподразделения полиции стянули к зданию ЦИК Армении

К зданию Центральной избирательной комиссии Армении были стянуты спецподразделения полиции, передает ТАСС. Это произошло через несколько дней после завершения парламентских выборов в республике и призывов оппозиции аннулировать результаты волеизъявления граждан.

Более десятка бойцов спецподразделения перекрыли центральный вход в здание и заняли позиции на прилегающей территории. Обстановка у Центризбиркома на данный момент остается спокойной.

Представители блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна явились в здание ЦИК для подачи заявления о признании итогов парламентских выборов недействительными. Местные телеканалы вели прямую трансляцию происходящего.

Ранее блок «Сильная Армения» подал в ЦИК заявление с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня. Основанием для обращения послужили нарушения, выявленные в ходе голосования.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что многочисленные нарушения в ходе выборов в Армении зафиксировали члены Центральной избирательной комиссии России. Она уточнила, что в роли международных наблюдателей выступали ее коллеги Павел Андреев и Людмила Маркина.