Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы Пожар площадью 10 кв. метров вспыхнул в ЖК «На Страстном бульваре» в Москве

Пожар начался в элитном московском жилищном комплексе «На Страстном бульваре», сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Возгорание произошло в мансардной части ЖК.

По данным издания, вначале загорелись стройматериалы. Есть вероятность, что пламя может распространиться. Жителей уже частично эвакуировали.

Здание комплекса «На Страстном бульваре» построили в стиле русского неоклассицизма. В нем 37 квартир и пентхаусов. Их начальная стоимость составляет 147 млн рублей.

Ранее складские помещения вспыхнули на Романовском тракте в Чите. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части выехали на место возгорания. Они менее чем за час локализовали пожар на общей площади 250 квадратных метров и ликвидировали открытое горение. Обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме этого, в Орле пришлось эвакуировать около 250 человек из-за возгорания холодильника в одном из павильонов торгового центра. Пожар потушили за несколько минут. Никто не пострадал и не погиб в ходе инцидента.