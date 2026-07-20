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20 июля 2026 в 12:58

Мощный пожар охватил склады в Чите

Складские помещения загорелись на Романовском тракте в Чите

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Складские помещения вспыхнули на Романовском тракте в Чите, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, на место ЧП выехали огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части.

На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании склада на Романовском тракте в Чите. На место направили силы и средства пожарно-спасательных частей читинского гарнизона, — отметили в МЧС.

Менее чем за час пожар был локализован на общей площади 250 квадратных метров. Затем огнеборцы ликвидировали открытое горение. Обошлось без погибших и пострадавших. Причину произошедшего устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

Ранее в одном из торговых центров города Орла эвакуировали около 250 человек из-за возгорания холодильника в павильоне. Пожар был потушен в течение нескольких минут. На месте происшествия работали восемь сотрудников экстренных служб.

До этого пожар произошел в гостевом корпусе базы отдыха в Лужском районе Ленинградской области. По предварительным данным, людей внутри не было. Возгорание случилось поздним вечером и было ликвидировано силами нескольких пожарных частей.

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