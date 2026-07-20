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20 июля 2026 в 12:01

В российском городе около 250 человек эвакуировали из торгового центра

В Орле около 250 человек эвакуировали из-за возгорания в торговом центре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В одном из торговых центров Орла эвакуировали около 250 человек из-за возгорания холодильника в павильоне, сообщает ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Отмечается, что в результате инцидента не оказалось пострадавших.

Сегодня в 10:44 мск на телефон 112 поступило сообщение о возгорании в торговом павильоне в одном из крупных ТЦ города Орла на Наугорском шоссе. Сработала пожарная сигнализация, персонал отреагировал быстро: организовал эвакуацию находящихся внутри людей. Эвакуировано около 250 человек, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар был потушен в течение нескольких минут. На месте происшествия работали восемь сотрудников экстренных служб. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания холодильника.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи загорелся частный дом из-за падения обломков БПЛА. На месте происшествия работают экстренные службы. В оперативном штабе региона отметили, что обошлось без пострадавших.

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