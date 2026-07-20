В Сочи загорелся частный дом из-за падения беспилотника

В Сочи произошло возгорание частного дома из-за падения обломков БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в мессенджере МАКС. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в ведомстве.
В Адлерском районе Сочи в результате падания обломков БПЛА произошло возгорание частного дома. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели мирного жителя при атаке беспилотника на промышленное предприятие в поселке Октябрьский Белгородского округа. Один из доставленных в больницу находился в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жертвами атаки вражеских дронов в Подмосковье стали 10 граждан, включая несовершеннолетнего. Удары нанесены по Домодедово, Подольску и Одинцовскому району.
Между тем глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщала, что шесть человек, пострадавших при атаке БПЛА, доставлены в городскую больницу. У всех раненых травмы разной степени тяжести.