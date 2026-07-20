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20 июля 2026 в 09:35

Шесть человек оказались в Домодедовской больнице после атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Шестеро пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов госпитализированы в Домодедовскую больницу, сообщила в Telegram глава городского округа Евгения Хрусталева. У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести, один мужчина находится в критическом состоянии.

Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, — написала Хрусталева.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье. По его словам, состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Кузнецов также отметил, что еще 29 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.

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