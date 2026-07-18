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18 июля 2026 в 19:57

В Подмосковье уточнили число пострадавших при атаке БПЛА

Воробьев: число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до 61

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru
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По меньшей мере 61 человек, по уточненным данным, пострадал в результате атаки БПЛА на Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, девять человек находятся в тяжелом состоянии, еще 31 пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек. Еще четверо — на территории Ногинска, — отметил он.

Губернатор уточнил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Воробьев поблагодарил врачей, сотрудников скорой помощи, фельдшеров и спасателей за оперативную работу. Кроме того, он отметил, что власти находятся на связи со всеми пострадавшими и окажут необходимую помощь им и семье погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. В результате падения фрагментов дрона никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.

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