Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Чехове Воробьев: один пострадавший находится в тяжелом состоянии после атаки на Чехов

Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на муниципальный округ Чехов, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в МАКСе. По его словам, у раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков, — написал он.

Ранее Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

До этого губернатор заявил, что в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано.