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04 августа 2026 в 10:09

Раскрыта возможная причина смерти 19-летнего хоккеиста из России

ТАСС: 19-летний российский хоккеист Ханов мог умереть из-за тромба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Хоккеист Амир Ханов, скончавшийся 3 августа в Уфе, имел проблемы с сердцем, а возможной причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщил ТАСС неназванный источник. 19-летний спортсмен потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

У игрока были проблемы с сердцем. По предварительной информации, у него оторвался тромб, — сказал собеседник агентства.

Ханов выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год, а последние два сезона провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, представляя «Самару» и рыбинский «Полет». В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева — 2007» в первенстве России по региону Поволжье.

Ранее в Москве скончался бывший нападающий команды «Памир» Валерий Турсунов. Мастер спорта СССР и заслуженный тренер Таджикистана ушел из жизни в возрасте 71 года.

До этого сообщалось, что в возрасте 45 лет умер президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер. По предварительным данным, он погиб во время катания на гидроцикле, столкнувшемся с препятствием.

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