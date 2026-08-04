Раскрыта возможная причина смерти 19-летнего хоккеиста из России

Хоккеист Амир Ханов, скончавшийся 3 августа в Уфе, имел проблемы с сердцем, а возможной причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщил ТАСС неназванный источник. 19-летний спортсмен потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

У игрока были проблемы с сердцем. По предварительной информации, у него оторвался тромб, — сказал собеседник агентства.

Ханов выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год, а последние два сезона провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, представляя «Самару» и рыбинский «Полет». В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева — 2007» в первенстве России по региону Поволжье.

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