Разорившаяся «дочка» Google обратилась в суды для возврата 10 млрд рублей

Обанкротившаяся российская «дочка» Google добивается признания и исполнения решения московского суда о взыскании с материнской компании почти 10 млрд рублей необоснованно выплаченных дивидендов, передает РИА Новости. Как следует из материалов дела, обращения поданы в суды 10 стран — Франции, Испании, Бельгии, Сербии, Турции, ЮАР, Бразилии, Алжира, Египта и ОАЭ.

Арбитражный суд Москвы в 2024 году признал незаконным перечисление «Гуглом» около 10 млрд рублей в адрес Google International LLC в 2021 году. Решение было подтверждено вышестоящими инстанциями, включая Верховный суд России. В ЮАР уже наложен арест на активы Google, во Франции и Бельгии также приняты обеспечительные меры.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства в «Гугле» ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

Ранее сообщалось, что американские компании Google International LLC и Google Ireland Limited подали кассационные жалобы на решения двух инстанций. В рамках судебных актов с ирландской компании было взыскано 160,3 млрд рублей в конкурсную массу разорившегося российского ООО «Гугл».