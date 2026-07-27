Google обжаловал взыскание в пользу «Гугла» 160,3 млрд рублей

Американские компании Google International LLC и Google Ireland Limited подали кассационные жалобы на решения двух инстанций, передает РИА Новости. В рамках судебных актов с ирландской компании было взыскано 160,3 млрд рублей в конкурсную массу разорившегося российского ООО «Гугл».

Отмечается, что жалобы поступили в арбитражный суд Московского округа 24 июля. При этом дата их рассмотрения пока не названа.

Ранее суд применил положения о недействительности платежей и взыскал с Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл» сумму около 101,7 млрд рублей, а также проценты в размере 58,6 млрд рублей, полностью удовлетворив требования. Позже Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский сообщил, что размер долга компании мог составить 91,5 квинтиллиона рублей. В него вошли американский Google International LLC, две иностранные структуры и четверо бывших руководителей российской «дочки». Квинтиллион — сумма с единицей и 18 нулями.