Долг «Гугла» может исчисляться 19-значной суммой

Размер долга компании ООО «Гугл» может составить 91,5 квинтиллиона рублей, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский. Туда вошли американский Google International LLC, две иностранные структуры и четверо бывших руководителей российской «дочки». Квинтиллион — сумма с единицей и 18 нулями.

В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком, — сказал Толяровский.

Толяровский подал заявление о привлечении бывших сотрудников «Гугла» к субсидиарной ответственности Google International LLC, американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух экс-гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, а также Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову — бывших управляющих директоров. Слушания отложены до октября.

Ранее гендиректор Condé Nast Роджер Линч заявил, что поисковой системе Google грозит «смертельный удар» со стороны ИИ. По его словам, еще несколько лет назад большинство переходов на сайты издательства шло через Google, но сейчас их доля упала до 25%. Он отметил, что поисковый трафик будет резко снижаться и через пару лет перестанет быть значимым.